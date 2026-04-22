Подросткам могут запретить покупать игрушечное оружие в Башкирии
Замначальника управления участковых по Республики Башкортостан Светлана Валинурова предложила запретить продажу игрушечного оружия подросткам на территории региона, сообщает Mash Batash.
По ее мнению, в детских руках опасность могут представлять даже пистолеты и автоматы с силой выстрела до 3 джоулей (Дж) — их можно использовать для буллинга в школах.
Для примера Валинурова напомнила, что в Уфе 16-летний подросток выстрелил себе в руку из травматического пистолета после ссоры с подругой, а его сверстник из Октябрьского открыл огонь с балкона по детям во дворе.
Кроме того, в начале февраля девятиклассник ворвался в 16-ю гимназию с игрушечным пистолетом, чтобы отомстить своим обидчикам.
