сегодня в 22:05

Подрядчик начал готовиться к строительству корпуса «Софьинской школы» в Раменском

Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ к строительству нового учебного корпуса «Софьинской школы» в Раменском округе. Он рассчитан на 200 мест, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Новый корпус будет построен по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета „Подрядчик ведет установку ограждающих конструкций, установлен паспорт объекта, ведется обустройство мест складирования материалов“, — уточнил глава Минстройкомплекса региона А. Туровский.

Согласно техзаданию, в новом корпусе школы разместятся учебные классы и мастерские, помещения для кружков, спортивный зал, информационно-библиотечный центр и административные помещения.

Новый учебный корпус будет адаптирован под обучение детей с ограниченными возможностями.

На прилегающей территории появится спортивное ядро, а также зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Открыть новый объект образования планируется в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.