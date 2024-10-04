Подмосковным школьникам напомнили о важности световозвращающих элементов

В гимназии № 56 городского округа Люберцы сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями РОО «СОЮЗ БДД» провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге», во время которой рассказали ученикам о пользе световозвращающих элементов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При сокращении длительности светового дня и в условиях недостаточной видимости световозвращающие аксессуары способны сделать ребенка на дороге заметным для водителя, и тем самым снизить вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Организаторы мероприятия напомнили учащимся 3-х классов гимназии № 56 о правилах безопасного участия в дорожно-транспортной среде и разобрали причины ДТП с участием детей, чтобы в дальнейшем не допускать несчастных случаев на дороге. А также рассказали школьникам о видах и «защитных» свойствах световозвращающих предметов, необходимых пешеходам с наступлением осеннего периода.

Госавтоинспекторы провели для школьников мастер-класс по изготовлению световозвращающих аксессуаров на рюкзаки и подсказали, где лучше крепить их, чтобы быть видимым водителю на дороге. Учащиеся пообещали соблюдать правила дорожного движения и всегда быть заметными на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.