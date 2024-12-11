Подмосковным роддомам передали вязанные вещи в рамках акции «Тепло для жизни»

В рамках партийных проектов «Здоровое будущее» и «Женское движение Единой России» в Подмосковье с 1 октября по 1 декабря прошла акция по вязанию одежды для недоношенных новорожденных детей «Тепло для жизни», во время которой в перинатальные центры и роддома передали вязаные вещи для новорожденных. Вязаные вещи помогают создать для малышей уютную и комфортную атмосферу, а также обеспечивают их необходимым теплом в первые дни жизни, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Партийный актив и сторонники «Единой России», «серебряные волонтеры» и участники «Активного долголетия» и молодогвардейцы из Балашихи, Коломны, Подольска, Серпухова, Щелково, Ленинского, Наро-Фоминского и Раменского округов на протяжении двух месяцев вязали шапочки, носочки, одеяла для новорожденных и передавали их в перинатальные центры и родильные дома.

Все изделия прошли проверку на качество и безопасность, чтобы обеспечить максимальный комфорт для малышей.

«Мы уверены, что каждая деталь важна. Новорожденные дети нуждаются в заботе и тепле, особенно в первые дни своей жизни. Наша акция направлена на то, чтобы создать уютную атмосферу в роддомах и перинатальных центрах, а также поддержать молодых мам», — отметила региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова.

В Видновский перинатальный центр вещи для малышей передали исполнительный секретарь Ленинского отделения партии Александр Митряйкин и руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Данила Сорокопудов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Поддержка самых маленьких и уязвимых — это не просто обязанность, это показатель нашей человечности. Надеемся, что эта помощь принесет не только тепло, но и уверенность в завтрашнем дне для родителей малышей», — сказал Митряйкин.

В Раменском округе руководитель фракции «Единая Россия», муниципальный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Нина Широкова, депутат — член фракции «Единая Россия» Игорь Мусаелян передали в Центр материнства и детства, который работает в округе с 2017 года, партию теплых пинеток из овечьей шерсти.

«Недоношенные дети особенно уязвимы к изменениям температуры, так как их системы терморегуляции еще не полностью развиты. Теплые вещи детям помогают создать комфортные условия и поддерживать оптимальную температуру тела. Это способствует более быстрому восстановлению и развитию малышей. Кроме того, использование теплых вещей помогает медицинскому персоналу контролировать состояние новорожденных и обеспечивать им необходимый уход», — отметил Игорь Мусаелян.

В Серпуховский роддом было передано 35 комплектов вязаных шерстяных шапочек и носочков.

«Вместе с талантливыми мастерицами из Центра социального обслуживания и реабилитации „Серпуховский“ организовали в Общественной приемной местного отделения партии „Единая Россия“ передачу теплых вещей для маленьких пациентов Серпуховского родильного дома», — рассказала муниципальный координатор партпроекта «Женское движение Единой России» Татьяна Орлова.

Главная задача акции — помочь малышам сохранить тепло и не давать их организму тратить лишние силы на согревание. Именно поэтому так важны вещи из натуральной шерстяной пряжи, которые не только помогают сохранять тепло, но и оказывают мягкое воздействие на нежные нервные окончания, способствуя быстрому восстановлению сил.

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