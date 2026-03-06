Подмосковный суд приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы за изнасилование ребенка

Наро-Фоминский горсуд вынес приговор обвиняемому в изнасиловании ребенка, его приговорили к 20 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Подмосковья.

В суде рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого в преступлениях по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование, потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста), пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет).

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 20 лет. Первые 10 лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.

Подробностей дела не приводится.

