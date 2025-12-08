Подмосковные ветеринары рассказали, какие опасности для животных несет Новый год

В преддверии новогодних праздников многие семьи украшают дом, наслаждаясь атмосферой уюта, блеском гирлянд и запахом хвои. Однако для домашних животных этот волшебный период может стать источником опасных ситуаций. Специалисты Госветслужбы Московской области напоминают владельцам питомцев о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность своих четвероногих друзей и избежать обращения в ветеринарную клинику в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Одной из главных угроз являются украшения новогодней елки, такие как электрические гирлянды, мишура и другие декоративные элементы. Если питомец случайно проглотит мишуру или гирлянду, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем: тошноте, рвоте, слюнотечению, потере аппетита или даже внутренним повреждениям желудочно-кишечного тракта. В случае появления подобных симптомов необходимо безотлагательно обратиться к ветеринару, чтобы избежать осложнений. Владельцам рекомендуется оставить нижние ряды елки пустыми, чтобы питомцы не могли добраться до опасных игрушек и украшений.

Также существенной угрозой для животных являются звуки фейерверков и хлопушки, которые вызывают у многих питомцев сильный стресс и панику. Ветеринары советуют в период салютов и залпов держать животных на поводке, не отпускать их с рук и желательно обеспечить тихое и безопасное место, где питомец мог бы чувствовать себя спокойно.

Для дополнительной безопасности владельцам рекомендуется обеспечить чипирование и регистрацию своих животных в специальных базах данных. В случае их потери или побега, наличие чипа значительно увеличивает шанс быстрого поиска и возврата питомца. В случае пропажи, владелец сможет обратиться в ближайшую ветеринарную клинику или службу по поиску животных, и специалисты по базе данных оперативно свяжутся с владельцем.

Если у вашего питомца появились необычные симптомы, например, вялость, рвота, изменение аппетита или поведения — не откладывайте обращение за профессиональной помощью. В Московской области узнать ближайшую ветклинику можно по телефону +7 (495) 668-01-25 или записаться на прием через региональный портал Госуслуг. Врачи помогут определить причины возможных нарушений и предложат подходящие лечебные мероприятия для защиты здоровья и благополучия вашего питомца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.