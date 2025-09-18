Подмосковные строители восстановили детский сад «Ручеек» в Лисичанске ЛНР

В марте 2024 года двухэтажное здание 1973 года постройки на территории ЛНР стало площадкой для ремонтно-восстановительных работ. Около 60 строителей вкладывали свои силы, чтобы все системы — от кровли до инженерных коммуникаций — были полностью готовы. На данный момент объект проходит финальную приемку, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Что сделали строители:

усилили конструкции и переложили перекрытия;

заменили кровлю, окна и двери;

обновили все инженерные сети — отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение, вентиляцию;

смонтировали современные слаботочные системы: пожарную сигнализацию, камеры видеонаблюдения, контроль доступа;

благоустроили территорию: уложили асфальт и газон, установили детские площадки с резиновым покрытием и малые архитектурные формы.

В рамках помощи подшефному региону, качество работ проверяли эксперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области. На объект они выезжали более 300 раз, контролируя каждый этап.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Сад рассчитан на 250 детей. Здесь будет звучать детский смех, а ребята смогут расти в уюте и безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.