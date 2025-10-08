Подмосковные строители реконструировали Дом культуры в пос Каменск Мариуполя

В поселке Каменск города Мариуполя близится к завершению масштабная реконструкция местного Дома культуры. В настоящее время на социально значимом объекте выполнены ключевые этапы работ, и специалисты приступили к финальным штрихам, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Полностью завершены работы по усилению конструкций и восстановлению фасадов, что придает историческому облику здания современную надежность. Обновлена новая кровля, а также произведена замена всех оконных и дверных блоков.

Параллельно ведется активная работа по обновлению внутренней инфраструктуры: проводится монтаж современных инженерных систем, включая новые сети отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Это позволит создать в учреждении комфортные и безопасные условия для посетителей и сотрудников. Работы ведутся под контролем специалистов УТНКР Подмосковья подведомственного министерства ЖКХ Московской области.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Городской Дом культуры в Каменске является единственным центром культурной жизни поселка. После завершения работ он вновь откроет свои двери для жителей всех возрастов, предоставив современную площадку для творческих коллективов, общественных мероприятий и образовательных программ. Реконструкция учреждения станет важным вкладом в развитие социальной и культурной среды Мариуполя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.