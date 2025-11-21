Подмосковные специалисты восстановили еще 1 административное здание в Запорожье

Ремонтные работы административного здания, расположенного в Мелитополе, начались в конце 2023 года. Там, где еще недавно были старые перегородки, изношенные коммуникации и уставший от времени фасад, теперь обновленная и современная инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сначала строители демонтировали кровлю, перегородки, оконные блоки старые коммуникации. Затем были смонтированы новые перегородки из газобетона и пазогребневых плит. Выполнен монтаж систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, канализации. Установлены новые окна и двери.

Завершена отделка кабинетов, коридоров и санитарных узлов. Смонтирована новая электрика, освещение, слаботочные системы. Полностью обновлен фасад: наружные стены укреплены, оштукатурены и покрашены.

Ход работ контролируют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области. За время реконструкции они выезжали на объект более 100 раз, проверяя качество выполняемых работ и соответствие проектным решениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.