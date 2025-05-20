Подмосковные специалисты проводят капремонт школы в селе Виноградное ДНР

Глава Новоазовского округа ДНР Василий Овчаров уточняет, что сейчас строители выполняют работы по устройству проемов, а также занимаются кладкой и оштукатуриванием вентиляционных шахт, монтажом перегородок из гипсокартона.

Помимо этого, рабочие укладывают выравнивающую стяжку.

«Работы идут полным ходом, чтобы ребята учились в комфортных и современных условиях!» — сказал Овчаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.