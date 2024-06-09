Воробьев сообщил о победе подмосковных школьников в Азиатской олимпиаде по физике

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в личном Telegram-канале сообщил, что подмосковные школьники в составе российской сборной победили на Азиатской олимпиаде по физике, которая прошла в Малайзии.

«Поздравляю с золотыми медалями Егора Потапова, Александра Анисимова, Даниила Гаврилова и Ивана Лихоконя. А еще Андрея Бахвалова и Максима Быстрова — у них «серебро». Все они учатся в Физтех-лицее им. Капицы в Долгопрудном», — с гордостью за ребят заявил Воробьев.

В Азиатской олимпиаде по физике участвовали команды из 27 стран мира. Российская сборная увезла домой 5 золотых и 3 серебряных медали.

Ранее школьник из Московской области стал призером всероссийской олимпиады по астрономии. Основные знания он получил на занятиях в школе, а на внеурочную подготовку тратил всего два часа в неделю.