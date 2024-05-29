Школьник из Павловского Посада стал призером всероссийской олимпиады по астрономии

Олег Горин учится в школе № 18 имени Менчинского Павловского Посада. Он стал призером всероссийского этапа олимпиады школьников по астрономии в этом году.

Еще в 7 классе Олег показывал хорошие результаты по астрономии на муниципальном этапе. Уже в начале 8 класса ученик подал заявку в сборную Московской области образовательного центра «Взлет». С того времени он начал активную подготовку к олимпиаде.

Как рассказывает сам Олег, основные знания он получал в образовательном центре. В обычное время на подготовку у него уходило всего два часа в неделю.

За свои старания Олег получил денежное вознаграждение. Средства он планирует потратить на дальнейшее обучение в специализированной школе с углубленным изучением астрономии. Выбор дисциплины тоже не случайный. Именно благодаря астрономии у ученика есть возможность поступить в вуз с разными направлениями.

«Это отличный шанс выбиться в физики и проявить себя. Это очень интересная наука. Есть много неизученного», — рассказал Олег Горин.

За победу в олимпиаде Олег также получил стипендию главы городского округа Павловский Посад за хорошие результаты в изучении астрономии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.