Подмосковные семьи поборются в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Семьи из Подмосковья поборются за выход в финал конкурса «Это у нас семейное»

Полуфинал конкурса «Это у нас семейное» состоится в Москве с 16 по 19 мая, в нем примут участия семейные команды из Подмосковья, Ивановской, Тульской областей и еще 15 российских регионов, сообщает пресс-служба «Росмолодежи».

Конкурс «Это у нас семейное» объединит более 400 семейных команд, в том числе из Московской области. Все они прошли в полуфинал, преодолев испытания заочного этапа, в котором в общей сложности поучаствовали 156 795 человек из 27 280 команд из Центральной России.

Торжественное открытие полуфинала семейного конкурса состоится 16 мая. Оценочные этапы запланированы на 17 и 18 мая. В это время командам предстоит сразиться в спортивных, интеллектуальных и творческих соревнованиях, а также им предстоит показать, насколько сплоченными являются члены семей.

В воскресенье, 19 мая, организаторы конкурса объявят фамилии команд, которые попадут в финал и поборются за главный приз — 5 млн рублей. Такие сертификаты вручат 30 командам, они смогут потратить средства на улучшение жилищных условий. Финал мероприятия запланирован на 5–8 июля. Имена победителей объявят в День семьи, любви и верности.

Ранее сообщалось, что у жителей Московской области есть шанс стать героями документального спортивного фильма. Участвовать в проекте можно в том числе семьями.