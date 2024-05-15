Жители Подмосковья могут стать героями документального фильма о спорте

Московская область вошла в список субъектов РФ, в которых пройдут съемки документального спортивного кино. Героями фильма станут жители региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

География проекта «Непридуманные истории» охватывает всю Россию: от Дальнего Востока до Москвы. В настоящее время ведется поиск героев для кино: юные спортсмены и их тренеры и наставники с необычной судьбой и уникальной историей.

Участие в съемках — это уникальная возможность рассказать о вдохновляющем пути людей разных возрастов, любителей и профессиональных спортсменов, их достижениях и победах. О тех, кому спорт помог преодолеть сложные жизненные испытания, научил идти вперед и не бояться трудностей. А также о неравнодушных людях, которые помогают другим с помощью спорта, создают условия и поддержку для роста и развития.

Организатор съемок АНО «Спортивная Хроника» выиграла грант президентского фонда культурных инициатив, который будет направлен на съемку серии документальных фильмов «Непридуманные истории».

Проект реализуется при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Истории героев необходимо направлять на электронную почту: real_story@bk.ru. Заявки принимаются до 25 мая.

Телефон для дополнительной информации: 8 (913) 091-00-02 Екатерина Олеговна Кляута.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.