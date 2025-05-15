Подмосковные аграрии приглашаются к участию в выставке «Защищенный грунт России»

С 4 по 6 июня в Москве в павильоне № 57 ВДНХ пройдет XXII специализированная выставка «Защищенный грунт России». Площадка соберет представителей отечественного тепличного хозяйства, инвесторов и отраслевых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Развитие тепличных комплексов — одна из приоритетных задач для агропрома. Подмосковье входит в топ-3 регионов страны по валовому производству овощей защищенного грунта, заняв в прошлом году 2 место. Общая площадь зимних теплиц в регионе превышает 228 га.

В рамках выставки участники будут распределены по нескольким направлениям, в числе которых «Энергоресурсосберегающие технологии производства овощей, грибов и цветов в защищенном грунте», «Оборудование для полива, теплоснабжения, обеспечения микроклимата в теплице», «Семена, рассада, посадочный материал», «Грунты и субстраты», «Удобрения», «Готовая продукция и реализация» и другие.

На площадке мероприятия Ассоциация «Теплицы России» 4 июня проведет конференцию «Современные решения для эффективного развития тепличного овощеводства, грибоводства и цветоводства 2025–2030 гг.». Также в деловой программе запланированы круглые столы. Подробности можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.