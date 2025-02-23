Ветерану из Подмосковья Алексею Михайловичу Орлову исполнилось 99 лет

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Андрей Воробьев поздравил ветерана из Коломны Алексея Орлова с 99-летием

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана из Коломны Алексея Михайловича Орлова с 99-летием.

Детство и юность Орлов провел в Вологодской области. Когда пришла война, Алексей сначала работал в колхозе, а потом ушел на фронт

Он служил в составе 139-го зенитно-артиллерийского дивизиона Северного флота на Кольском полуострове, защищал важную базу Северного полюса — Полярный.

После войны Алексей отучился в военно-морском училище в Ленинграде, а после — более 20 лет служил на Тихоокеанском флоте, где дослужился до звания капитана первого ранга.

«От всей души поздравляю Алексея Михайловича с днем рождения и желаю бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Московской области ведется большая работа по поддержке семей участников СВО, ведь каждому бойцу важно знать, что о его близких заботятся, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.