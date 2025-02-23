Ветерану из Подмосковья Алексею Михайловичу Орлову исполнилось 99 лет
Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана из Коломны Алексея Михайловича Орлова с 99-летием.
Детство и юность Орлов провел в Вологодской области. Когда пришла война, Алексей сначала работал в колхозе, а потом ушел на фронт
Он служил в составе 139-го зенитно-артиллерийского дивизиона Северного флота на Кольском полуострове, защищал важную базу Северного полюса — Полярный.
После войны Алексей отучился в военно-морском училище в Ленинграде, а после — более 20 лет служил на Тихоокеанском флоте, где дослужился до звания капитана первого ранга.
«От всей души поздравляю Алексея Михайловича с днем рождения и желаю бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Московской области ведется большая работа по поддержке семей участников СВО, ведь каждому бойцу важно знать, что о его близких заботятся, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.