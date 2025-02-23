Андрей Воробьев: в регионе идет большая работа по поддержке семей участников СВО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Московской области ведется большая работа по поддержке семей участников СВО, ведь каждому бойцу важно знать, что о его близких заботятся, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Мне всегда очень приятно и особенно волнительно общаться с женами. У кого-то муж дома, а у кого-то полгода или больше в командировке, кто-то с ранением, в каких-то семьях много детей, не решен вопрос с жильем. Но они все равно преданны, всегда рядом», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, ему кажется, у женщины, выходящей замуж за офицера и профессионального военного, есть особая миссия.

«Потому что вы взяли на себя риск, ведь при защите Родины, исполнении профессионального долга может произойти все. И женщины, жены, понимая это, отдают всех себя, несут этот крест», — добавил глава области.

Воробьев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества и вместе с ними возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Память бойцов он почтил вместе с участниками СВО, офицерами различных воинских подразделений Подмосковья. В их числе военнослужащие дивизии Дзержинского, Софринской бригады, 45-й бригады спецназначения и т. д.

Постоянная коммуникация

«Сегодня большой праздник! Я хочу поблагодарить всех наших командиров, генералов, офицеров и просто добровольцев за то, что мы имеем возможность находиться в постоянной коммуникации, понимаем друг друга. Мне кажется, это очень важно. Всеми своими действиями, поступками, программами и заявлениями наш Верховный главнокомандующий объединяет и вдохновляет нас на то, чтобы это сложное время мы прошли достойно и все вместе», — отметил губернатор.

Он уточнил, что ни у кого нет сомнений, что русские офицеры, бойцы, те, кто помогает, волонтеры — каждый вносит очень заметную и необходимую лепту.

«Я хочу в вашем лице поблагодарить наших ребят, защитников, сказать, что мы гордимся, дорожим всеми, кто находится на передовой, работает в разных локациях. Поздравляю с праздником, желаю бодрости духа! Ну и самое желанное для всех нас — это Победа!» — подчеркнул глава Подмосковья.

Мужество на передовой

2025-й объявлен президентом РФ Владимиром Путины годом защитника Отечества. Сегодня новое поколение фронтовиков, участники СВО продолжают дело дедов и прадедов, проявляя мужество и самоотверженность на передовой.

Так, командир танкового взвода, старший лейтенант Никита, выполняя боевую задачу в зоне спецоперации, получил тяжелые ранения, но продолжил бой с превосходящей по силе танковой группой ВСУ. После длительного лечения молодой офицер, кавалер ордена Мужества продолжает нести службу в родной дивизии.

«Для меня День защитника Отечества является одним из самых главных праздников, поскольку сегодня мы чтим всех Героев, всех тех, кто в данный момент защищает нашу страну, нашу Родину», — поделился военный.

Он рассказал, что с первого дня участвовал в СВО, занимался зачисткой от ВСУ многих городов и деревень. В мае 2022 года получил тяжелое ранение, но все равно остался в строю. Сейчас исполняет обязанности старшего помощника замкомандира дивизии по военно-политической работе.

Поддержка от Подмосковья

Подполковник, замкомандира одной из частей, где обучают специалистов по беспилотникам, Вячеслав поблагодарил губернатора региона и его команду за внимание к военнослужащим и их семьям.

«От лица беспилотной авиации хочется поблагодарить вас, Андрей Юрьевич, за вашу работу! Возвращаясь из командировок, видишь, что здесь тоже есть проблемы, людям необходимо помочь. И когда обращаешься к городским властям, губернатору, правительству, отклик находится всегда. Уверен, все меня поддержат — так в каждой части Московской области. А это дорогого стоит! Когда люди выполняют боевые задачи, никто не задумывается, как там дома. Они знают, что ребенок пойдет в детский сад вне очереди, будет накормлен горячим обедом, ему предоставят место в кружках и т. д. Спасибо вам за ваш труд, ну, а мы постараемся на своих местах не подвести, сделать все, как надо», — отметил боец.