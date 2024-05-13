Подмосковному предпринимателю помогли вернуть излишне взысканные деньги

Оперативное взаимодействие подмосковного бизнес-омбудсмена Владимира Головнева и Главного управления федеральной службы судебных приставов по Московской области позволило восстановить нарушенные права предпринимателя из Дубны. Об этом сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена.

На рассмотрение к уполномоченному по защите прав предпринимателей поступило обращение директора компании, занимающейся изготовлением и реализацией биологических добавок, с жалобой на действия Дубненского городского отдела судебных приставов, осуществившего списание суммы исполнительского сбора с расчетного счета предприятия. При этом копии постановления о возбуждении исполнительного производства организация не получала, в связи с чем не имела возможности добровольно оплатить взыскиваемую сумму. Заявитель обоснованно счел свои права нарушенными, а списание денег со счета неправомерным.

Изучив материалы обращения, уполномоченным в адрес руководителя Главного управления ФССП России по Московской области было направлено письмо, содержащее доводы заявителя и просьбу провести проверку изложенных фактов.

В результате оперативного содействия со стороны Главного управления в действиях Дубненского городского отдела судебных приставов было выявлено нарушение требований ФЗ «Об исполнительном производстве» в части ненаправления должнику копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Излишне взысканные средства были возвращены заявителю.

«Назвать жалобы предпринимателей на действия судебных приставов системной проблемой нельзя, но отдельные факты превышения полномочий на местах имеют место. По всем таким случаям мы тесно взаимодействуем с руководителем областного управления ФССП Андреем Тагаевым и принимаем соответствующие меры. Благодаря оперативной обратной связи в 7 случаях из 9 удалось решить вопросы в пользу подмосковных предпринимателей», — отметил Головнев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.