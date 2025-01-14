Подмосковное УФАС выявило нарушение при проведении закупки в Истре

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Пцн Сервис — 01» на действия администрации Истры, Центра закупок округа Истра при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по техобслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации, было выявлено нарушение при проведении закупки. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме и нарушены права и законные интересы заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок заказчика и выдало администрации Истры, Центру закупок округа Истра обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.