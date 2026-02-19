Подмосковное УФАС признало «Много Рекламы» нарушителем

Поводом для разбирательства стало обращение жителя, который сообщил о звонке на его номер с рекламой автомобилей. По его словам, согласия на получение подобных сообщений он не давал.

После проверки управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала компании обязательное предписание об устранении нарушений. Материалы также переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении ООО «Много Рекламы» к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

