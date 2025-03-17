Подмосковное УФАС признало хозяйствующего субъекта нарушившим закон о рекламе

Ранее в управление поступило обращение физического лица о совершении на его мобильный телефон звонка с рекламой медицинских услуг без предварительного согласия заявителя на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения управлением было возбуждено дело по признакам нарушения хозяйствующим субъектом части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в использовании сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и/или набора абонентского номера без участия человека.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.