Подмосковное УФАС оштрафовало представителя власти Химок за непредставление инфы

Московское областное УФАС России признало заместителя главы администрации городского округа Химки виновным в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 19.8 КоАП. Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос управления, сообщает пресс-служба администрации округа.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа заместителю главы администрации городского округа Химки назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.