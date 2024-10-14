Подмосковное УФАС оштрафовало ООО «Профавто» за участие в картельном сговоре

Московским областным УФАС России в отношении ООО «Профавто» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 16,3 млн рублей за участие в картельном сговоре, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Профавто» и ООО «Виктория» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных для нужд ГБУ РО «Центральная районная больница» в Красносулинском районе, ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области», министерства образования Тверской области, ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО».

Управление признало ООО «Профавто» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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