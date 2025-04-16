Подмосковное УФАС оштрафовало АО «Почта России» из-за непредставления информации

Московское областное УФАС России привлекло АО «Почта России» к административной ответственности из-за непредставления информации, запрошенной управлением. Управление признало АО «Почта России» виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 19.8 КоАП. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Информация затребована в целях получения сведений о должностном лице, допустившем нарушение части 1 статьи 18 Закона о рекламе, установленное решением по делу, возбужденному на основании обращения физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой лотерей без его предварительного согласия на получение рекламы.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа обществу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета.

Мособлконтроль также координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.