Подмосковное предприятие выпускает постные десерты и готовые блюда

Во время Великого поста православные христиане стараются придерживаться постного меню, исключая из рациона продукты животного происхождения. Региональные предприятия выпускают линейки продукции, подходящей по составу под данный период времени, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, многопрофильное хозяйство ферма М2 «Шульгино» в городском округе Волоколамск выпускает постные готовые блюда — овощные голубцы, блины с грибами и картофелем, капустные котлеты, а также десерты — шоколадный мусс с цитрусом, шоколадный брауни без яиц и молока и сорбет из вишни.

По итогам прошлого года регион занял 4 место среди субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции — соответствующий рейтинг был представлен Роскачеством.

В Подмосковье действуют 11 таких производителей, Ферма М2 «Шульгино» входит в их число и предлагает мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, готовые блюда и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.