Подмосковная школьница отправилась в «Артек» на смену «Знание.Лектор»

С 6 по 27 декабря проходит смена «Знание.Лектор» в международном детском центре «Артек». Туда приглашены юные участники Всероссийского конкурса «Знание.Лектор», которые успешно справились с конкурсными испытаниями. В смене они пройдут просветительскую программу от Российского общества «Знание». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

От Московской области в МДЦ «Артек» отправилась Диана Тярина за успешное выступление на конкурсе Знание.Лектор в тематическом направлении «Культура и искусство». Диана учится в Гимназии имени В. Н. Татищева г. Клин. В 2025 г. она стала лидером первичного отделения Движения Первых и активно развивает в нем творческое направление. Будучи участницей волонтерского отряда «Рассвет», она помогает детям войны, организует сбор гуманитарной помощи для участников СВО, ухаживает за обелиском в деревне Акулово и посещает приют для животных.

«Уже второй сезон подряд проект Знание.Лектор открывает двери в «Артек» детям со всей России. В прошлом году юные лекторы придумывали совместные просветительские инициативы, которые реализовывали уже в родных городах. Желаю участникам новой смены тоже найти единомышленников», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Конкурс Знание.Лектор собрал 4 196 заявок от школьников и студентов организаций СПО со всей страны. Участники прошли онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора, очно выступили перед аудиторией в родных регионах и защитили авторские лекции перед Экспертным советом.

