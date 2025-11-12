Подмосковная компания запустила производство нового медицинского изделия

Компания «Эверс», резидент особой экономической зоны «Дубна», начала выпуск пластыря для фиксации катетеров. О работе компании рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На территории ОЭЗ „Дубна“ компания „Эверс“ работает с 2018 года, за это время ею был построен собственный завод и налажено производство медицинских изделий. На сегодняшний день в проект инвестировано более 390 млн рублей. Мощности компании позволяют производить более 70 миллионов единиц продукции в год», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что на предприятии «Эверс» трудоустроено более 30 человек.

В этом году компания получила регистрационное удостоверение на производство импортозамещающего медицинского изделия — пластыря для фиксации канюль и катетеров.

Как рассказал руководитель «Эверс» Илья Хорунжин, этот продукт востребован в госпитальном сегменте. Пластырь представляет собой комбинированное изделие, состоящее из фиксирующей адгезивной прозрачной полиуретановой основы и рамки из силиконизированнойбумаги. Также преимущество пластыря в том, что он оснащен бумажной полоской с клеевым слоем для указания времени установки катетера. В ближайшее время выпуск изделий составит несколько десятков тысяч штук.

Также компания производит гидрогелевые средства из хитозана собственной разработки. Они используются для оказания экстренной помощи и помощи в полевых условиях, в стационарах хирургических, паллиативных и ожоговых отделений учреждений здравоохранения по всей стране. С начала 2025 года «Эверс» выпустил почти 2 млн единиц этой продукции.

Хитозан — природный биополимер, который добывается из панциря ракообразных и способен одновременно ускорять заживление и стимулировать регенерацию тканей, является мощным проводником лечебных компонентов в рану. Перевязочные гидрогелевые ранозаживляющие средства на основе хитозана незаменимы при ожогах, капиллярных кровотечениях, длительно незаживающих ранах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.