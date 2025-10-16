сегодня в 16:17

Подмосковье снова вошло в число лидеров по развитию конкуренции в России

В октябре 2025 года Федеральная антимонопольная служба опубликовала ежегодный рейтинг проконкурентных региональных практик. Московская область вошла в тройку лучших субъектов РФ — 10 проектов региона отмечены в «Белой книге» ФАС России. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.

Что это значит?

«Белая книга» ФАС — это сборник лучших практик, которые помогают развивать конкуренцию и улучшать бизнес-климат в регионах. Попасть в него — значит, что опыт региона признан успешным и рекомендован для использования по всей стране.

Какие практики Подмосковья отмечены в «Белой книге» ФАС России:

Практика уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции «Содействие развитию конкуренции на территории закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Московской области, на примере городских округов Московской области: Власиха, Краснознаменск» (Комитет по конкурентной политике МО);

Передача субъектам МСП в аренду по льготной ставке муниципального имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии (ККП МО, Минимущество МО);

Новый сервис для бизнеса Подмосковья: заключение договора на вывоз твердых коммунальных отходов онлайн (Мининвест МО, Минчистоты МО, Мингосуправления МО);

Система сопровождения инвестиционных проектов — АИС «Инвестор» (Мининвест МО);

Создание витрины социальных предприятий региона на Инвестпортале Московской области (Мининвест МО);

ИИ — контроль уличной торговли (Мингосуправления МО,

Минсельхозпрод МО);

Комплексная онлайн услуга для поставщиков отопления «Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения с установлением технологических нормативов для новых организаций» (Комитет по ценам и тарифам МО, Мингосуправления МО);

Внедрение электронной формы оказания услуг и мер поддержки в сфере экспорта на Инвестиционном портале Московской области (Мининвест МО);

Онлайн-сервис «Цифросети» (Мингосуправления МО);

Онлайн-сервис к услуге «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» (Минблаг МО, Мингосуправления МО).

«Попасть в „Белую книгу“ ФАС — очень почетно. Это „знак качества“ для региона, который серьезно повышает его репутацию и подтверждает эффективность работы по созданию комфортных условий для жизни граждан и развития бизнеса. Работа в тесном взаимодействии с профильными ведомствами будет продолжена», — отметил заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области Вахтанг Кордзахия.

Лучшие практики Подмосковья теперь доступны всем регионам. Каждый новый проект усиливает инвестиционную привлекательность области, открывая перспективы для дальнейшего развития.

Подробно ознакомиться с содержанием практик можно на официальном сайте ФАС России.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.