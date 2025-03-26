В Тульской области завершился одиннадцатый региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России», посвященный теме «Здоровый и активный образ жизни». Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

Основными направлениями работы этих Региональных дней были разработка и внедрение эффективных стратегий формирования здорового образа жизни на уровне муниципалитетов, а также совершенствование информационного сопровождения политики ЗОЖ, спорта и профилактики заболеваний для повышения осведомленности населения.

Московскую область представил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Участники форума обсуждали вопросы, касающиеся поддержки активного долголетия старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями, а также комплексные подходы к формированию здорового образа жизни, учитывающие местные особенности и потребности в муниципалитетах.

Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.

Первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России» прошел 15–16 января 2024 г. в Москве. Он проводился по поручению президента РФ Владимира Путина и при его непосредственном участии, а также собрал на своей площадке 7,5 тыс. представителей муниципалитетов со всей страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.