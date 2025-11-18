Подмосковье обновляет рекорды тепла

сегодня в 10:51

В 9 часов утра 18 ноября в Коломне была зафиксирована температура +10,1 градуса. Показатель стал повтором суточного рекорда максимально высокой температуры, установленной в этот день в 2002 году.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале отметил, что также температурный рекорд побит в Можайске. В городе воздух погрелся до +9 градусов — это на 0,2 градуса выше прошлого рекорда, установленного в 1940 году.

В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется порывистый ветер, температура поднимется до + 8-10 градусов.

При облачной погоде ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, по области — местами сильные.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.