сегодня в 07:12

Сильный ветер и до +10 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется порывистый ветер, температура поднимется до плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной погоде ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, по области местами сильные.

Южный, западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 734 мм рт. ст.

Также в регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра. Он будет действовать до 21 часа вторника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.