«Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Московском регионе из-за снега

В Подмосковье и столице действует «желтый» уровень погодной опасности, его объявили из-за гололедицы, мокрого снега и порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

До 9 часов 17 ноября «желтый» уровень опасности погоды действует в регионе из-за гололедицы на дорогах. Также с 9 часов до 21 часа 17 ноября его объявили из-за налипания мокрого снега и гололеда в отдельных районах, с 21 часа 17 ноября по 21 час 18 ноября — из-за ветра с порывами до 17 м/с.

17 ноября в Московском регионе пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, прогнозируется налипание снега на проводах и деревьях. Также образуется гололед. 18 ноября западный ветер усилится порывами до 17 м/с, пройдет мокрый снег с дождем.

