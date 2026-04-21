Подглядывавший за девушкой в солярии Ростова извращенец почти избежал наказания

Подглядывавшего за девушкой в солярии Ростова извращенца оштрафовали на 1 тыс

Извращенцу, который подглядывал за девушкой в солярии в Ростове-на-Дону, выписали штраф в размере 1 тыс. рублей. Затем его отпустили, сообщает Don Mash .

Мужчина зашел в солярий вслед за девушкой, сказал сотрудникам салона, что ожидает супругу. Затем отправился в комнату.

Там его обнаружила посетительница. Затем мужчина покинул помещение, поправляя штаны.

Девушка написала заявление в полицию. Правоохранители установили злоумышленника и забрали его в отдел. Затем выписали штраф и отпустили домой.

В соцсетях пострадавшая рассказала, что с ней связались близкие мужчины. Они уверяли, что тот перепутал девушку со своей супругой, но она блондинка, а пострадавшая — брюнетка. Также женщина отметила, что трусы были украдены из соседней кабинки.

Ранее сообщалось, что в солярии мужчина стоял с телефоном. Сотрудники учреждения выпустили его. Еще у девушки пропало нижнее белье.

