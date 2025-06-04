Подъезд из Балашихи претендует на звание лучшего в Подмосковье

На территории Московской области проходит смотр-конкурс «Лучший тематический подъезд». В рамках этого конкурса городской округ Балашиха представляет местная управляющая организация с одним из подъездов многоквартирного дома в микрорайоне Железнодорожный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Участник» конкурса находится по адресу: улица Пушкина, дом 12, подъезд № 2. Ремонт выполнен в тематике «Семья». Помещение оформлено в светлых и природных тонах. На стенах подъезда присутствует надпись, отсылающая к значимости семьи для человека: «Семья. Где начинается жизнь и никогда не заканчивается любовь».

Также в других зонах подъезда расположены тематические рисунки. На них можно увидеть семейную гармонию. В центр композиции художественного произведения помещена семья, гуляющая на природе. Картина символизирует уют и спокойствие.

На стенах подъезда размещена объемная художественная композиция в виде дерева. Стекла, находящиеся внутри и при выходе, выполнены в технике витражей.

Данный подъезд на конкурсе представляет управляющая организация ООО «Квартал-2005».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.