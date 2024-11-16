«Подъем»: политики Карелии проигнорировали извинения актрисы за шутку о языке

Карельские политики не приняли во внимание извинения артистки Валерии Ломакиной за шутку о языке региона. Глава республики обратился в прокуратуру после того, как девушка попросила прощение в соцсетях, рассказал « Подъему » замглавы республики по внутренней политике Игорь Корсаков.

Власти не проводили оценку извинений Ломакиной, которые она написала в своих социальных сетях после того, как оскорбила карельский язык. В прокуратуру с просьбой проверить ее слова обратились председатель Совета уполномоченных Х съезда карелов Республики Карелия Инга Гурилова, председатель Тверской региональной общественной организации национально-культурной автономии тверских карел Олег Евграфов и глава республики Артур Парфенчиков.

По словам Корсакова, многие жители региона были недовольны шуткой Ломакиной. После скандала ей пришлось уволиться из местного Театра драмы.

Проверить на экстремизм решили слова Ломакиной, произнесенные в шоу «Битва за время». Девушка сказала, что понять карельский язык очень сложно, поэтому даже самим местным жителям нужен перевод на русский. Также она назвала карельский язык «атавизмом», поскольку «это как соски у мужчин».

Позднее девушка извинилась за слова в соцсетях и сказала, что играла образ невменяемого персонажа, которого сама создала. Ломакина отметила, что не хотела обидеть жителей региона.