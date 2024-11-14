Актриса Ломакина уволилась из театра после шутки о карельском языке

Актриса Театра драмы Республики Карелия Валерия Ломакина заявила о своем добровольном увольнении после скандальной шутки про непопулярность карельского языка.

«К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией считаю невозможным для себя выходить на сцену Театра драмы Республики Карелия, поэтому вынуждена расторгнуть контракт», — написала Ломакина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, актриса принесла извинения всем жителям региона, кого могла обидеть ее шутка.

Ранее Ломакина приняла участие в телепроекте «Битва за время», где в ходе своего выступления назвала карельский язык атавизмом. Затем актриса пошутила, что на карельском языке говорят лишь в Национальном театре, а местные жители смотрят спектакли в наушниках с переводом на русский.

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков назвал выступление Валерии Ломакиной «неуместными и пошлыми шутками», которые оскорбили жителей региона. Он обратился в СК с просьбой проверить актрису по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).