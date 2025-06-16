Поддельные службы поддержки: названы новые виды кибермошенничества

Среди новых видов мошенничества у киберпреступников — использование ботов, поддельные службы поддержки, обмен подарками и скидками, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

«В 2025 году киберпреступники освоили новые схемы. Боты предлагают пользователям проверить свои данные, сообщая о подозрительных действиях и требуя пройти верификацию путем ввода личной информации и реквизитов банковских карт», — сказал Коркин.

Он добавил, что на втором месте — поддельные службы поддержки. Боты выдают себя за представителей маркетплейсов, курьерских или почтовых служб, предлагая оформление доставки и запрашивая платежные данные.

«Обман с подарками и скидками. Боты обещают крупные призы или скидки, требуя регистрации и ввода данных банковских карт. Киберпреступники постоянно разрабатывают новые методы атаки, такие как фишинговые письма, вредоносные программы и другие угрозы. Если пользователи не будут осторожны, они рискуют потерять личные данные, деньги и даже репутацию», — предупредил парламентарий.

Коркин привел пример, в котором злоумышленник может отправить письмо, замаскированное под официальное сообщение от банка, с просьбой подтвердить учетные данные. Пользователь, не заметив подвоха, введет свои данные, предоставив тем самым доступ преступнику.

«Киберпреступники часто адаптируют свои стратегии под текущие события и тенденции. Например, во время пандемии Covid-19 увеличилось количество атак, связанных с мошенничеством на тему вакцин и медицинских услуг. Важно следить за новостями и рекомендациями специалистов по безопасности, чтобы оставаться в курсе новых угроз», — подчеркнул председатель комитета.