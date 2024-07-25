Подарки и сувениры раздадут гостям форума «Территория будущего. Москва 2030»

Посетителей крупного фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который пройдет с 1 августа по 8 сентября, ждут подарки и сувениры, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятия для горожан проведут в 10 парках. Для посетителей организуют мастер-классы, спортивные активности и раздадут подарки. Они пройдут на базе площадок электронных проектов, работающих в городе. Это «Активный гражданин», «Наш город», «Город заданий» и другие.

Для получения подарка нужно зайти на портал «Миллион призов» и залогиниться через свою учетную запись. Заказать приз можно с 30 июля по 7 сентября, а выдадут его с 1 августа по 8 сентября.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Территория будущего. Москва 2030» покажут мультимедийную экспозицию, которая называется «Город будущего». Жители столицы смогут увидеть, как мегаполис будет выглядеть в ближайшие годы.