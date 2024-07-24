На форуме «Территория будущего. Москва 2030» покажут градостроительную экспозицию

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030», который проведут больше чем на 30 площадках в различных районах столицы, комплекс градостроительной политики и строительства мегаполиса представит мультимедийную экспозицию «Город будущего». Выставка будет располагаться на большей части подземного пространства в концертном зале парка «Зарядье».

Современные технологии позволят гостям мероприятия отправиться в будущее и посетить Москву 2030 года. Выставка позволит увидеть еще не построенные объекты и проекты, которые запланированы на ближайшие годы. В экспозицию войдут также и уже построенные яркие объекты, среди которых будут набережные, парки, дороги, жилье, медицинские, образовательные и спортивные кластеры. Таким образом все желающие, не покидая форум, смогут получше узнать столицу.

Также за счет мультимедийной экспозиции посетители смогут ознакомиться с современными строительными технологиями. Процесс формирования города будущего и философию градостроительства Москвы гости узнают в игровой форме. Экспозиция расскажет и о программе комплексного развития территорий, которая подразумевает развитие и обновление незастроенных участков, неэффективно используемых площадок и бывших промзон. Мероприятие позволит узнать о формировании комфортной городской среды и о балансе нежилой и жилой недвижимости. Благодаря нейросети все желающие после изучения основных принципов развития крупного города смогут попробовать создать собственный мегаполис будущего.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» призван показать гостям и жителям столицы основные достижения и инновации во всех городских сферах жизни. Образовательные, спортивные, культурные и другие мероприятия, посвященные Москве, пройдут более чем на 30 городских площадках с 1 по 8 августа. Благодаря масштабному проекту можно будет смоделировать и увидеть образ города через несколько лет. Больше подробностей о мероприятии можно узнать на его официальном портале moscow2030.mos.ru.