Под Суджей деблокирована группа пограничников, сражавшаяся 3 суток в окружении ВСУ

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Котенок: пограничники РФ 3 дня сражались в полном окружении ВСУ под Суджей

Российские военнослужащие деблокировали группу пограничников, которые трое суток героически сражались в полном окружении ВСУ в Суджанском районе Курской области, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Предложения о сдаче отвергли, сковали серьезные силы противника и дождались помощь», — написал Котенок в своем Telegram-канале.

Военкор добавил, что российским пограничникам удалось выстоять серьезный натиск противника, несмотря на потери.

Ранее российский расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. В результате точного удара ликвидированы 5 бронеавтомобилей противника и до 20 бойцов.