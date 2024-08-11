Под Суджей деблокирована группа пограничников, сражавшаяся 3 суток в окружении ВСУ
Котенок: пограничники РФ 3 дня сражались в полном окружении ВСУ под Суджей
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские военнослужащие деблокировали группу пограничников, которые трое суток героически сражались в полном окружении ВСУ в Суджанском районе Курской области, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Предложения о сдаче отвергли, сковали серьезные силы противника и дождались помощь», — написал Котенок в своем Telegram-канале.
Военкор добавил, что российским пограничникам удалось выстоять серьезный натиск противника, несмотря на потери.
Ранее российский расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. В результате точного удара ликвидированы 5 бронеавтомобилей противника и до 20 бойцов.