Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну бронетехники ВСУ в Курской области

сегодня в 09:17

Российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» ударил по колонне бронетехники противника, которая располагалась в приграничном районе Курской области, сообщает ТАСС .

Дрон-разведчик выявил место расположения группы ВСУ. Потом по нему ударили из РСЗО «Торнадо-С».

В результате данного удара были ликвидированы пять бронеавтомобилей противника и до 20 бойцов.

Ранее ВС РФ с помощью вертолетов Ка-52 в Курской области ударили ракетами по месту дислокации ВСУ. Все намеченные цели успешно поражены.