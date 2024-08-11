Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил колонну бронетехники ВСУ в Курской области
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Российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» ударил по колонне бронетехники противника, которая располагалась в приграничном районе Курской области, сообщает ТАСС.
Дрон-разведчик выявил место расположения группы ВСУ. Потом по нему ударили из РСЗО «Торнадо-С».
В результате данного удара были ликвидированы пять бронеавтомобилей противника и до 20 бойцов.
Ранее ВС РФ с помощью вертолетов Ка-52 в Курской области ударили ракетами по месту дислокации ВСУ. Все намеченные цели успешно поражены.