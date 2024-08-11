Российские летчики поразили позиции ВСУ в Курской области

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Экипажи вертолетов Ка-52 в Курской области нанесли удар по ВСУ

Экипажи вертолетов Ка-52 армейской авиации в Курской области нанесли ракетный удар по ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ведомство в своем Telegram-канале разместило кадры воздушной атаки

«Нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Все указанные цели были успешно уничтожены», — говорится в сообщении.

После успешной операции все экипажи вернулись на площадку вылета, уточнили в Минобороны.