Под Новгородом сбежало 100 тонн форели стоимостью 100 млн руб
Фото - © Кирилл Черезов / Фотобанк Лори
Из рыбного хозяйства в Новгородской области сбежало 100 тонн форели стоимостью 100 млн руб. Теперь на озеро Меглино съезжаются рыбаки и борются за улов, сообщает Mash.
Рыбу выращивали в специальных садках. Несколько дней назад форель сбежала. Ее обнаружили в озере Меглино.
Сейчас рыбаки со всей округи съехались туда. Очевидцы запечатлели десятки машин, лодок и сотни удочек. Местные жители выкладывают в социальных сетях фотографии с уловом.
Рыбоохрана и МЧС выставили патрули около озера. Они ловят нарушителей. Однако рыбаки не сдаются.
Отмечается, что килограмм форели стоит около 1 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что 69 тонн форели вырастили в Подмосковье за полгода. Она реализуется на территории региона.