Под Новгородом сбежало 100 тонн форели стоимостью 100 млн руб

сегодня в 15:15

Из рыбного хозяйства в Новгородской области сбежало 100 тонн форели стоимостью 100 млн руб. Теперь на озеро Меглино съезжаются рыбаки и борются за улов, сообщает Mash.

Рыбу выращивали в специальных садках. Несколько дней назад форель сбежала. Ее обнаружили в озере Меглино.

Сейчас рыбаки со всей округи съехались туда. Очевидцы запечатлели десятки машин, лодок и сотни удочек. Местные жители выкладывают в социальных сетях фотографии с уловом.

Рыбоохрана и МЧС выставили патрули около озера. Они ловят нарушителей. Однако рыбаки не сдаются.

Отмечается, что килограмм форели стоит около 1 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что 69 тонн форели вырастили в Подмосковье за полгода. Она реализуется на территории региона.