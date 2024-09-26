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69 тонн форели вырастили в Подмосковье за полгода

В Московской области в первом полугодии региональные рыбные хозяйства вырастили 69 тонн товарной рыбы, которая реализуется на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выращиванием форели занимаются 3 предприятия: АО «Бисеровский рыбокомбинат» в Богородском округе, ООО НЦ «Селекцентр» в Дмитровском, ЗАО «Мансуровское карьероуправление» в Истре.

Так, общая площадь прудов АО «Бисеровский рыбокомбинат» составляет около 600 гектаров, форель выращивается в садках, установленных на специальных понтонных линиях, расположенных на глубоких искусственных водоемах. ООО НЦ «Селекцентр» работает в отрасли селекции и генетики, а также производства и реализации товарной рыбы и рыбопосадочного материала. Основные виды рыб, выращиваемые в рыбоводном хозяйстве ЗАО «Мансуровское карьероуправление» — это осетр и радужная форель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.