Под Иркутском задержали активиста, показавшего превратившийся в свалку морг

В Иркутской области задержали активиста Артема Павлечко, который обнародовал видео с катастрофическим состоянием морга в Тулуне. Мужчине, который показал, что патологоанатомическое отделение превратилось в свалку с гниющими тряпками, предъявляют обвинение по статье о посягательстве на неприкосновенность частной жизни, пишет Baza .

По словам общественницы Анны Тажеевой, рано утром в жилье Павлечко прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые доставили его в следственное управление. Поводом для задержания послужила размещенная активистом видеозапись, сделанная в морге. На кадрах были зафиксированы личный дом и автомобиль руководителя патологоанатомического отделения Сергея Доленчука. Последний направил в полицию заявление, где указал, что его личная жизнь была нарушена: по его версии, активист «проник на частную территорию», чем «подорвал его репутацию и достоинство».

После задержания Павлечко Доленчук отказался давать какие-либо комментарии о случившемся журналистам. Официальных разъяснений от государственных органов относительно данного инцидента пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Павлечко побывал в морге при больнице города Тулун и запечатлел обстановку внутри помещения. На кадрах был виден повсеместный беспорядок и антисанитария: тела умерших людей были расположены непосредственно на полу, инструменты со следами коррозии и медицинские средства в беспорядке хранились в картонных коробках из-под обуви, поверхности кушеток и напольные покрытия были грязными. В непосредственной близости от тел находились и гниющие тряпки.

