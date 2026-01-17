Порванные губы и гниющие тряпки: морг в иркутском Тулуне превратили в свалку
Фото - © Телеграм-канал Baza
Патологоанатомическое отделение больницы в Тулуне сотрудники превратили в свалку, а недовольным родственникам умерших они предлагают скидку «на следующий раз», сообщает Baza.
Местные жители жаловались на плохую работу морга. Они также обвиняли сотрудников в наплевательском отношении к умершим. Одной из женщин тело бабушки отдали в ужасном состоянии: губы провалились из-за пропавших протезов, от тела исходил ужасный запах, а гроб был грязным.
При этом, как отметили жители, ритуальщики в курсе проблем. Недовольным родственникам усопших они предлагают скидку, но проблемы не решаются.
Общественник Артем Павлечко прорвался внутрь здания, чтобы лично заснять творящийся в учреждении ужас. Он увидел, что все завалено хламом, тела лежат на полу, также ржавые инструменты и препараты валяются в коробках из-под обуви, кушетки и пол вгрязи, а около покойников валяются гниющие тряпки.
Один из сотрудников морга пытался остановить видеосъемку, потом во время разборок закурил, а закончив, выкинул бычок в раковину секционного стола, где вскрывают тела.
После размещения в Сети видео моргом заинтересовались прокуратура и региональный Минздрав. Они проведут проверки.
Завотделением Сергей Доленчук признал вину за грязные помещения. Но он уточнил, что на новогодних праздниках к отделение поступило множество тел — месячная норма. Сотрудников давно не хватает, потому им некогда было убираться и умерших складывали там, где была такая возможность.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.