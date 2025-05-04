Под Дмитровом для восстановления энергии задействовали болотоходы

В Московской области энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее добраться к местам обрывов проводов и восстановить их, чтобы подключить потребителей к энергосети. В работах под Дмитровом пришлось задействовать два болотохода и гусеничный грейдер.

Помощь болотоходов и гусеничного грейдера потребовалась в лесу рядом с деревней Чеприно. Там ведутся восстановительные работы линии в 6 кВт. Там на ЛЭП упала крупная береза. Один провод оборвался, а остальные провисли под тяжестью дерева.

«На месте работают две бригады „Россетей“. Также три единицы техники: два болотохода и ремонтная вышка. „Мособллес“ предоставил гусеничный грейдер для очистки места вокруг аварии», — рассказал замминистра энергетики Московской области Аркадий Собенников.

Несмотря на сложные для работы условия, по словам Собенникова, все работы по восстановлению этой линии энергетики планируют завершить уже вечером 4 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, несмотря на продолжающиеся работы со стороны энергетиков и сотрудников МЧС, большая часть региона снова подключена к энергоподаче.