Почти половина крупных компаний в России задумалась о сокращениях из-за ИИ

Почти половина (47%) представителей крупного бизнеса в России намерены сократить штат сотрудников из-за внедрения технологий искусственного интеллекта. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании «Технологии Доверия», на которое ссылается РБК .

Почти столько же (47%) крупных компаний пока не планируют подобных шагов, а 6% затруднились с ответом. Опрос также выявил четкую зависимость: чем меньше бизнес, тем реже он рассматривает оптимизацию кадров через ИИ. Среди среднего бизнеса сокращения допускают 37%, среди малого — 18%, а среди микробизнеса — лишь 11%.

Тенденция к автоматизации кадровых решений подтверждается и другими данными. Так, 71% руководителей HR-служб уже используют технологии для оценки персонала.

На фоне этого в России появляются и первые судебные споры, связанные с увольнениями на фоне внедрения ИИ. Ярким примером стала история компании-производителя одежды «Алиса», где суд признал незаконным увольнение сотрудницы, чьи функции, по заявлению работодателя, должен был заменить искусственный интеллект.

В ноябре глава «Сбера» Герман Греф анонсировал планы по сокращению до 20% персонала после оценки его эффективности с помощью ИИ, отметив, что с начала года банк уже сократил более 13,5 тысяч сотрудников.

