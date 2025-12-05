Глава Сбера высказался об управлении ИИ компаниями
Греф: искусственный интеллект в будущем сможет возглавить компанию
Глава Сбербанка Герман Греф заявил в интервью RT, что в долгосрочной перспективе ИИ может занять позицию руководителя организации.
По его оценке, в ближайшие пять лет такая замена маловероятна, однако со временем технология достигнет необходимого уровня компетенций.
Греф подчеркнул, что даже в автономной компании, где искусственный интеллект сможет выполнять все задачи, люди не останутся без занятости — технология откроет для них множество новых направлений деятельности.
Ранее глава Сбербанка призывал смириться с неизбежным внедрением ИИ в повседневную жизнь, отметив его растущую роль.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.