Глава Сбера предрек «революцию революций» в сфере ИИ

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о грядущем переломном моменте в развитии искусственного интеллекта, который может кардинально изменить подход к решению сложных задач, сообщает «КоммерсантЪ» .

По его словам, если освободить нейросеть от контролирующих алгоритмов, она сможет самостоятельно находить оптимальные пути достижения целей, что приведет к «революции революций» в технологической сфере.

«Нужно дать машине свободу. И тогда уже нам не нужно говорить ей, как должен быть построен процесс. Ей нужно дать ограничения в рамках свободы», — пояснил Греф в интервью «Русскому пионеру».

Он отметил, что, несмотря на потенциальные риски, такой подход позволит ИИ действовать в рамках установленных правил, аналогичных законодательным нормам для людей.

При этом в Сбербанке уже усилили меры безопасности: резко увеличен штат специалистов, занимающихся контролем за ИИ. Компания ищет баланс между свободой нейросетей и необходимыми ограничениями, чтобы предотвратить возможные злоупотребления со стороны злоумышленников. Греф подчеркнул, что с ростом возможностей «гиперумных систем» пропорционально возрастают и связанные с ними риски.